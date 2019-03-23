СЕГОДНЯ 17:36 2019-03-23T17:36:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле по ряду адресов отремонтируют проезжие части дорог и тротуары по программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом говорили в ходе объезда по вопросам уборки города.

Помимо ремонта асфальтового покрытия и замены бордюров, необходимо привести всю улицу в порядок, а именно - заменить ограждения безопасности при необходимости, провести ревизию зеленых насаждений, удалить аварийные и сухостойные деревья, кронировать деревья и высадить новые взамен удаленных, провести учет опор освещения, заменить натриевые светильники на светодиодные, собственникам зданий отремонтировать фасады.

По каждой улице составлен паспорт, включающий себя адреса зданий, наименования объекта, данные о собственниках, выявленные нарушения Правил благоустройства, дату выдачи уведомления или предписания об устранении нарушений, срок исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU