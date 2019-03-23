В Туле восстановлено теплоснабжение дома по ул. Дм. Ульянова

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-23T16:09:20+03:00

Утром на вводе в дом был зафиксирован порыв трубы

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В Туле восстановлено теплоснабжение дома 1а по ул. Дм. Ульянова. 23 марта в 6.50 здесь был зафиксирован порыв трубы на вводе в дом. В 11.30 работы завершены, в 13.25 проведено развоздушивание и восстановление системы отопления в полном объеме.

Ход ремонтных работ контролировал заместитель главы администрации города Роман Мурзин. Он также проверил организацию отвода дренажных вод на пересечении улиц Хворостухина и Бондаренко. Работы по обустройству трубопровода завершены. В ближайшее время специалисты начнут устанавливать колодец. 25 марта работы планируется завершить.

ИСТОЧНИК KP.RU