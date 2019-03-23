В Туле восстановлено теплоснабжение дома по ул. Дм. Ульянова
Утром на вводе в дом был зафиксирован порыв трубы
Изменить размер текста:
В Туле восстановлено теплоснабжение дома 1а по ул. Дм. Ульянова. 23 марта в 6.50 здесь был зафиксирован порыв трубы на вводе в дом. В 11.30 работы завершены, в 13.25 проведено развоздушивание и восстановление системы отопления в полном объеме.
Ход ремонтных работ контролировал заместитель главы администрации города Роман Мурзин. Он также проверил организацию отвода дренажных вод на пересечении улиц Хворостухина и Бондаренко. Работы по обустройству трубопровода завершены. В ближайшее время специалисты начнут устанавливать колодец. 25 марта работы планируется завершить.
ИСТОЧНИК KP.RU