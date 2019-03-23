В Туле проверили аварийно-восстановительный ремонт дорог на Щекинском шоссе и ул. М.Жукова
Ремонт литым асфальтом осуществляют 9 бригад
Изменить размер текста:
В Туле проинспектировали ход выполнения работ по аварийно-восстановительному ремонту. 23 марта объезд улично-дорожной сети провел начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Алексей Крыгин.
Работы проверены на следующих объектах: Щекинское шоссе, 4-й проезд Мясново, ул. М.Жукова, Епифанское шоссе, 5-й проезд Гастелло, ул. Некрасова, ул. Оборонная от ул. Некрасова до ул. Староникитской, ул. Л. Толстого, проезд Энергетиков, ул. Волнянского, Одоевское шоссе, ул. Оборонная, ул. Токарева/ул. Кропоткина.
Всего сегодня ремонт литым асфальтом осуществляют 9 бригад.
ИСТОЧНИК KP.RU