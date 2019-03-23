2019-03-23T13:24:55+03:00
Общество

В Туле продолжается уборка улиц от смета и пыли

В уборке проезжих частей и тротуаров задействованы 5 бригад
Мария ВЛАСОВА
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В Туле продолжается уборка улиц от смета и пыли. 23 марта работы ведутся по следующим адресам:

- улица Рязанская начиная от дома 44 б до Городского переулка;

- улица Некрасова от улицы Оборонной до улицы Перекопской включая плотину;

- улица Лейтейзена от улицы Мосина до Красноармейского проспекта.

В уборке проезжих частей и тротуаров задействованы 5 бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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