В Туле продолжается уборка улиц от смета и пыли
В уборке проезжих частей и тротуаров задействованы 5 бригад
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В Туле продолжается уборка улиц от смета и пыли. 23 марта работы ведутся по следующим адресам:
- улица Рязанская начиная от дома 44 б до Городского переулка;
- улица Некрасова от улицы Оборонной до улицы Перекопской включая плотину;
- улица Лейтейзена от улицы Мосина до Красноармейского проспекта.
В уборке проезжих частей и тротуаров задействованы 5 бригад.
ИСТОЧНИК KP.RU