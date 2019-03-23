В Тульской области горящий автомобиль потушили до приезда пожарных
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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23 марта в д. Мостовка Киреевского района загорелся автомобиль. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:35.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.
В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль сгорел полностью. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU