В Туле горящую дачу тушили 12 пожарных
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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23 марта в СНТ "Металлург" в Туле загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:52.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 5 минут.
В результате происшествия никто не пострадал, дача сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU