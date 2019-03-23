В Туле горящую дачу тушили 12 пожарных

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-23T10:01:37+03:00

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23 марта в СНТ "Металлург" в Туле загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:52.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 5 минут.

В результате происшествия никто не пострадал, дача сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU