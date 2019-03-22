Погода в Туле 23 марта: дождь и сильный ветер
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
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23 марта 2019 года в Туле облачно с прояснениями.
Синоптики обещают небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь (по данным сайта Метеоинфо – за сутки 2 мм).
Также местами гололедица.
Ветер северной четверти 7-12 м/с, ночью местами порывы его будут достигать 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью -3…+2оС, днем +2…+7оС.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU