Администрацию МО Яснополянское обязали принять на учет дорогу в деревне Телятинки
Дорога в собственности администраций МО Яснополянское Щекинского района и МО Щекинский район не находится
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Прокуратура города Щекино провела проверку по коллективному обращению жителей деревни Телятинки. Они настаивают на ремонте дороги, расположенной между домами № 1 и № 71.
Установлено, что автомобильная дорога была бесхозной. Сведения о правах на нее не были зарегистрированы.
Прокуратурой города направила иск об обязании администрации МО Яснополянское Щекинского района принять на учет автомобильную дорогу в д. Телятинки.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU