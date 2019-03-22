Администрацию МО Яснополянское обязали принять на учет дорогу в деревне Телятинки

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-22T17:02:07+03:00

Дорога в собственности администраций МО Яснополянское Щекинского района и МО Щекинский район не находится

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Прокуратура города Щекино провела проверку по коллективному обращению жителей деревни Телятинки. Они настаивают на ремонте дороги, расположенной между домами № 1 и № 71.

Установлено, что автомобильная дорога была бесхозной. Сведения о правах на нее не были зарегистрированы.

Прокуратурой города направила иск об обязании администрации МО Яснополянское Щекинского района принять на учет автомобильную дорогу в д. Телятинки.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU