Тульскую пожарную выставку посетили первоклашки

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-22T16:01:49+03:00

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Сотрудники Центра проводят с детьми разъяснительные беседы о мерах предупреждения и борьбы с пожарами, знакомят их со средствами пожаротушения и правилами поведения в различных сложных ситуациях. На днях посетителями пожарной выставки стали ребята из средней общеобразовательной школы № 50, все они ученики первых классов.

Преподаватели и воспитатели этого учебного заведения, заботясь о всестороннем развитии своих подопечных, большое внимание уделяют внеклассной и внешкольной работе. На этот раз темой внеклассного занятия стала пожарная безопасность. Методисты Центра организовали для малышей занимательный урок. Что такое огонь, когда он друг, а когда враг? На эти и много других интересных вопросов попытались ответить первоклассники в ходе посещения пожарно-технической выставки.

«Наш музей таит в себе целую историю пожарной охраны и пожарной безопасности со времен Древней Руси и до наших дней. Мы познакомили ребят с весьма интересными экспонатами. Каски, колокол, ручной насос, ствол пожарный - и это еще не полный перечень увиденного. Дети смогли посмотреть на то, как менялся костюм пожарного - и даже померить настоящую каску, позвонить в пожарный колокол покачать старинную пожарную помпу», - рассказывает начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей 19 отряда ФПС по Тульской области Ирина Горобец. Первоклассники посетили четыре смотровых зала. Исторический раздел познакомил юных посетителей с развитием пожарной охраны в России и тульской губернии. Из экспозиций о работе пожарных в годы Великой Отечественной Войны и «Чернобыль» школьники узнали о героизме и мужестве пожарных. Многочисленные экспонаты познакомили ребятишек с методами предупреждения и тушения пожаров различных категорий сложности. В зале автоматики школьники увидели действующие макеты зданий с противопожарными устройствами, автоматическими сигнальными приспособлениями и системами автоматического пожаротушения водой и пеной, познакомились с видами и устройствами огнетушителей. Также на занятии был организован показ обучающих видеороликов по соблюдению основных правил безопасного поведения. Всем ребятам раздали наглядные памятки с самыми важными правилами безопасности. Сотрудники МЧС отмечают, что с помощью подобных мероприятий удается в доступной форме довести до учащихся основные правила безопасного поведения, ведь знания, полученные на таких занятиях, наверняка окажутся жизненно важными. Напомним, экскурсии в Центре противопожарной пропаганды организуются бесплатно. Продолжительность одной экскурсии - один час. Адрес Центра - город Тула, улица Марата, дом 29. Контактный телефон: 8 (4872) 42-59-86.

ИСТОЧНИК KP.RU