2019-03-22T15:50:04+03:00
Происшествия

За неделю в Тульской области произошло 39 пожаров

Виктория ЯКУШИНА
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За прошедшую неделю пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС России по Тульской области осуществлено 209 выездов.

На территории региона было зарегистрировано 39 пожаров, на которых спасено 3 человека.

Как показывает статистика, основное количество пожаров происходит в жилом секторе из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности. В большинстве случаев начавшийся пожар можно потушить самостоятельно, если вовремя принять необходимые меры. Никогда нельзя недооценивать опасность огня и надеяться только на свои силы. Пламя может распространяться молниеносно, а поэтому при любом возгорании первым делом нужно вызывать пожарных. Необходимо знать, что чаще всего люди гибнут именно от угарного газа, а не от огня. Дым всегда поднимается вверх, поэтому первая рекомендация в задымленном помещении - стараться дышать как можно реже, лечь на пол и выбираться ползком. Проветривать горящее помещение нельзя - от притока кислорода огонь быстро разгорается. По возможности плотно закрывать за собой двери, ограничивая приток кислорода в помещение.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает: соблюдая требования пожарной безопасности, Вы убережете себя и своих близких от пожара. Регулярно проводите осмотр и ремонт электропроводки и электрооборудования. Не оставляйте без присмотра детей. Не курите в постели. Имейте в наличии огнетушитель и умейте им пользоваться.

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) незамедлительно сообщите по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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