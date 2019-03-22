Экс-сотрудника учреждения тульского минздрава заключили под домашний арест
Бывшему сотруднику одного из учреждений, подведомственных региональному минздраву, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, предприниматель заключен под стражу.
Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере» в отношении бывшего сотрудника подведомственного учреждения министерства здравоохранения Тульской области.
По версии следствия, обвиняемый договорился со знакомыми предпринимателями о ежемесячном перечислении ему денег за покровительство при заключении госконтрактов по поставке в учреждения здравоохранения Тульской области изделий медицинского назначения, комплектующих к ним и расходных материалов.
Согласившись с условиями, предприниматель перевел мужчине 165 000 рублей на банковскую карту.
50-летний предприниматель задержан по подозрению в совершении дачи взятки. В отношении него также возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU