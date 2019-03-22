2019-03-22T15:45:01+03:00
Происшествия

Экс-сотрудника учреждения тульского минздрава заключили под домашний арест

Предпринимателя, задержанного по подозрению в даче взятки, заключили под стражу
Мария ВЛАСОВА
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Бывшему сотруднику одного из учреждений, подведомственных региональному минздраву, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, предприниматель заключен под стражу.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере» в отношении бывшего сотрудника подведомственного учреждения министерства здравоохранения Тульской области.

По версии следствия, обвиняемый договорился со знакомыми предпринимателями о ежемесячном перечислении ему денег за покровительство при заключении госконтрактов по поставке в учреждения здравоохранения Тульской области изделий медицинского назначения, комплектующих к ним и расходных материалов.

Согласившись с условиями, предприниматель перевел мужчине 165 000 рублей на банковскую карту.

50-летний предприниматель задержан по подозрению в совершении дачи взятки. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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