2019-03-22T15:33:00+03:00
Происшествия

В поселке Егнышевка сгорела дача

Причина пожара в Тульской области выясняется
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

22 марта 2019 года, в 10:40 в службу спасения сообщили о пожаре в даче, расположенной по адресу: ГО Алексин, п. Егнышевка, СНТ "Никоновка".

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-28 и один расчет ПЧ-74.

Пламя удалось погасить за 16 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия дача сгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-сотрудника учреждения тульского минздрава заключили под домашний арест
Житель Тульской области через 10 лет после изнасилования девушки отправится под суд
Метеопредупреждение: в Тулу идет сильный ветер
Житель Тульской области отработает 360 часов за избиение матери
Тулячка заплатит 140 тысяч рублей за фиктивную прописку мигрантов
Дмитрий Медведев вручил правительственные награды создателям музейного комплекса «Куликово поле»
Житель Тульской области за долг по алиментам отработает шесть месяцев
Лже-соцработница обманула пенсионерку на круглую сумму
«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин
Тулякам расскажут, как начать зарабатывать
Туляк похитил из чужого подвал 10-литровую бутыль с домашним вином
А зарыть забыли: жительница Скуратово пожаловалась на "раскопки" на остановке
Туляк пытался вынести из гипермаркета товары на три тысячи рублей
Житель Тульской области отправится в колонию за кражу телевизора
В Туле пройдут общественные слушания в преддверии сезона охоты 2019-2020 годов
В Туле бывший почтальон присвоила 123 тысячи рублей, причитавшихся пенсионерам
В Тульской области двое мужчин до смерти забили знакомого