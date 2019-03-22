В поселке Егнышевка сгорела дача
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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22 марта 2019 года, в 10:40 в службу спасения сообщили о пожаре в даче, расположенной по адресу: ГО Алексин, п. Егнышевка, СНТ "Никоновка".
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-28 и один расчет ПЧ-74.
Пламя удалось погасить за 16 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия дача сгорела полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU