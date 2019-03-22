В поселке Егнышевка сгорела дача

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-22T15:33:00+03:00

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22 марта 2019 года, в 10:40 в службу спасения сообщили о пожаре в даче, расположенной по адресу: ГО Алексин, п. Егнышевка, СНТ "Никоновка".

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-28 и один расчет ПЧ-74.

Пламя удалось погасить за 16 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия дача сгорела полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU