2019-03-22T14:55:23+03:00
Происшествия

Житель Тульской области через 10 лет после изнасилования девушки отправится под суд

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Ясногорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в 2008 году по статьям «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, ночью 25 августа 2008 года обвиняемый выпивал с девушкой на территории санатория–курорта «Велегож». Вскоре они поссорились. Мужчина ударил девушку по голове. Когда та упала, он продолжил ее избивать. После того как девушка уже не могла сопротивляться, он изнасиловал ее.

Смерть девушки от полученных травм наступила в тот же день в больнице.

Сразу после совершения преступления мужчина уехал в Архангельскую область, а затем переехал в Тверскую область. Спустя 10 лет, его задержали оперативники.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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