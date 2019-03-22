Метеопредупреждение: в Тулу идет сильный ветер

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-22T14:27:25+03:00

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями!

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По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 9 утра 23 марта 2019 года в Тульской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра. Порывы его будут достигать 12-17 м/с.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения ЧС, звоните по телефону «01» или с мобильного – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU