Метеопредупреждение: в Тулу идет сильный ветер
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями!
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По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 9 утра 23 марта 2019 года в Тульской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра. Порывы его будут достигать 12-17 м/с.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения ЧС, звоните по телефону «01» или с мобильного – «112».
ИСТОЧНИК KP.RU