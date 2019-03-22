Житель Тульской области отработает 360 часов за избиение матери
Пьяный мужчина в ходе ссоры также пригрозил ей убийством
Изменить размер текста:
Суд признал виновным жителя Кимовска в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Пьяный мужчина в ходе ссоры пригрозил матери убийством и замахнулся на нее стулом. После этого избил женщину им, причинив ей легкий вред здоровью.
По совокупности преступлений мужчине назначено 360 часов обязательных работ, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU