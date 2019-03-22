2019-03-22T14:22:09+03:00
Происшествия

Житель Тульской области отработает 360 часов за избиение матери

Пьяный мужчина в ходе ссоры также пригрозил ей убийством
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал виновным жителя Кимовска в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Пьяный мужчина в ходе ссоры пригрозил матери убийством и замахнулся на нее стулом. После этого избил женщину им, причинив ей легкий вред здоровью.

По совокупности преступлений мужчине назначено 360 часов обязательных работ, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-сотрудника учреждения тульского минздрава заключили под домашний арест
В поселке Егнышевка сгорела дача
Житель Тульской области через 10 лет после изнасилования девушки отправится под суд
Метеопредупреждение: в Тулу идет сильный ветер
Тулячка заплатит 140 тысяч рублей за фиктивную прописку мигрантов
Дмитрий Медведев вручил правительственные награды создателям музейного комплекса «Куликово поле»
Житель Тульской области за долг по алиментам отработает шесть месяцев
Лже-соцработница обманула пенсионерку на круглую сумму
«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин
Тулякам расскажут, как начать зарабатывать
Туляк похитил из чужого подвал 10-литровую бутыль с домашним вином
А зарыть забыли: жительница Скуратово пожаловалась на "раскопки" на остановке
Туляк пытался вынести из гипермаркета товары на три тысячи рублей
Житель Тульской области отправится в колонию за кражу телевизора
В Туле пройдут общественные слушания в преддверии сезона охоты 2019-2020 годов
В Туле бывший почтальон присвоила 123 тысячи рублей, причитавшихся пенсионерам
В Тульской области двое мужчин до смерти забили знакомого