Житель Тульской области отработает 360 часов за избиение матери

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-22T14:22:09+03:00

Пьяный мужчина в ходе ссоры также пригрозил ей убийством

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Суд признал виновным жителя Кимовска в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Пьяный мужчина в ходе ссоры пригрозил матери убийством и замахнулся на нее стулом. После этого избил женщину им, причинив ей легкий вред здоровью.

По совокупности преступлений мужчине назначено 360 часов обязательных работ, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU