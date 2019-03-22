Тулячка заплатит 140 тысяч рублей за фиктивную прописку мигрантов

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-22T13:17:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд вынес обвинительный приговор 50-летней тулячке. Она признана виновной в фиктивной постановке на учет иностранцев.

С октября по января женщина внесла 26 подписей в бланки уведомлений о прибытии граждан Молодовы, Украины, Казахстана, Киргизии. Так она подтвердила, что они будут проживать по ул. Кабакова в Туле.

Однако предоставлять жилье иностранцам для временного проживания по указанному адресу она не собиралась.

Суд назначил женщине штраф в размере 140 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU