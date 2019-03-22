Тулячка заплатит 140 тысяч рублей за фиктивную прописку мигрантов
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Суд вынес обвинительный приговор 50-летней тулячке. Она признана виновной в фиктивной постановке на учет иностранцев.
С октября по января женщина внесла 26 подписей в бланки уведомлений о прибытии граждан Молодовы, Украины, Казахстана, Киргизии. Так она подтвердила, что они будут проживать по ул. Кабакова в Туле.
Однако предоставлять жилье иностранцам для временного проживания по указанному адресу она не собиралась.
Суд назначил женщине штраф в размере 140 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU