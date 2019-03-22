Дмитрий Медведев вручил правительственные награды создателям музейного комплекса «Куликово поле»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-22T12:48:38+03:00

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1 марта 2019 года, в Москве, в Доме приемов правительства РФ, прошло торжественное вручение правительственных наград в области культуры за 2018 год.

Среди награжденных - создатели нового Музейного комплекса «Куликово поле»: автор концепции музея, ученый секретарь Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов, главный архитектор комплекса Сергей Гнедовский, главный художник проекта Андрей Рейнер.

Награды лауреатам вручил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Справка "КП"

Современный музейный комплекс был торжественно открыт 30 декабря 2015 года. Он включает в себя здание музея, выставочные залы, смотровую площадку и все необходимые объекты туристской инфраструктуры.

Музей гармонично вписан в исторический ландшафт и обеспечивает комфортное пребывание посетителей на Куликовом поле.

Для гостей работает детская экспозиция «Один в поле не воин», выставочный зал представляет проекты ведущих музеев России.

Также встречает всех желающих историческая экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». Она разместилась на двух тысячах квадратных метров и представляет результаты многолетнего изучения истории, археологии Куликова поля и полей сражений, достижения ученых, наработавших уникальные подходы в изучении, сохранении и восстановлении единственного живого свидетеля Куликовской битвы – поля сражения 1380 года.

Осенью 2018 года новый музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом принял 200-тысячного посетителя.

ИСТОЧНИК KP.RU