2019-03-22T12:34:26+03:00
Происшествия

Житель Тульской области за долг по алиментам отработает шесть месяцев

Общая задолженность составила более 57 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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Суд признал 43-летнего жителя Тепло-Огаревского района виновным в неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Мужчина должен был выплачивать ¼ часть всех видов заработка или другого дохода.

В июле 2018 года он уже привлекался к административной ответственности в виде обязательных работ за неуплату алиментов. Однако на протяжении полугода уклонялся от своих обязанностей. Общая задолженность составила более 57 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы осужденного, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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