2019-03-22T12:21:39+03:00
Происшествия

Лже-соцработница обманула пенсионерку на круглую сумму

Визитерша забрала у тулячки сбережения и была такова
Виктория ЯКУШИНА
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Полицейские в Тульской области выясняют обстоятельства очередного мошенничества, совершенного 21 марта 2019 года. Жертвой обмана стала 84-летняя женщина.

Как оказалось, средь бела дня к ней в квартиру позвонила неизвестная. Представившись работницей социальной службы, гостья сообщила, что происходит обмен денег. Она предложила женщине помощь в этом вопросе, и пенсионерка согласилась.

Визитерша забрала у тулячки сбережения в размере 185 тысяч рублей и ушла. Только позднее пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенницы, и обратилась в полицию.

- В УМВД России по Тульской области напоминают о необходимости консультаций со знакомыми, родственниками, соседями в тех случаях, когда неизвестные люди пытаются под разными предлогами войти в жилище, предлагают различные услуги, связанные с обменом денег, платной установкой оборудования или помощь в осуществлении различных действий. Соглашаясь на подобные предложения, граждане могут стать жертвами мошенничества, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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