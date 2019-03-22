Тулякам расскажут, как начать зарабатывать

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-22T12:17:03+03:00

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22 марта в 13.00 в конференц-зале Атриума Тульского кремля пройдет лекция «Как перестать воевать с ветряными мельницами и начать зарабатывать». Спикер - разработчик и руководитель крупных проектов в event-индустрии Иван Осипов.

Мероприятие состоится в рамках недели культуры. С 18 по 25 марта в Туле проходят концерты, лекции, семинары, мастер-классы.

В программе лекции:

- определение целевой аудитории и характеристика культурного продукта;

- нетворкинг и зачем он нужен;

- упаковка культурного продукта;

- инструменты продажи;

- примеры кейсов успешных проектов.

Вход свободный (по спискам). Есть ограничение по количеству участников.

Координация и регистрация участников – Инна Георгиевна Каспарова, e-mail: KasparowaIG@cityadm.tula.ru. Тел.8(4872)31-53-27.

ИСТОЧНИК KP.RU