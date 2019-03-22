Тулякам расскажут, как начать зарабатывать
22 марта в 13.00 в конференц-зале Атриума Тульского кремля пройдет лекция «Как перестать воевать с ветряными мельницами и начать зарабатывать». Спикер - разработчик и руководитель крупных проектов в event-индустрии Иван Осипов.
Мероприятие состоится в рамках недели культуры. С 18 по 25 марта в Туле проходят концерты, лекции, семинары, мастер-классы.
В программе лекции:
- определение целевой аудитории и характеристика культурного продукта;
- нетворкинг и зачем он нужен;
- упаковка культурного продукта;
- инструменты продажи;
- примеры кейсов успешных проектов.
Вход свободный (по спискам). Есть ограничение по количеству участников.
Координация и регистрация участников – Инна Георгиевна Каспарова, e-mail: KasparowaIG@cityadm.tula.ru. Тел.8(4872)31-53-27.
ИСТОЧНИК KP.RU