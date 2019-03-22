2019-03-22T12:04:00+03:00
Происшествия

Туляк похитил из чужого подвал 10-литровую бутыль с домашним вином

Также он прихватил и продукты питания. Видимо, на закуску
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники отдела полиции «Ленинский» поймали подозреваемого в краже.

Как выяснилось, мужчина повредил дверь входа в подвал, принадлежащий местной жительнице, и вынес оттуда продукты питания и 10-литровую бутыль с домашним вином.

Полицейские предположили, что к краже может быть причастен кто-то из проживающих поблизости, знавший о том, что хранится в подвале. Так и оказалось.

36-летний безработный мужчина, живущий рядом с потерпевшей, признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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