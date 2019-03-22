Туляк похитил из чужого подвал 10-литровую бутыль с домашним вином
Также он прихватил и продукты питания. Видимо, на закуску
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Сотрудники отдела полиции «Ленинский» поймали подозреваемого в краже.
Как выяснилось, мужчина повредил дверь входа в подвал, принадлежащий местной жительнице, и вынес оттуда продукты питания и 10-литровую бутыль с домашним вином.
Полицейские предположили, что к краже может быть причастен кто-то из проживающих поблизости, знавший о том, что хранится в подвале. Так и оказалось.
36-летний безработный мужчина, живущий рядом с потерпевшей, признался в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU