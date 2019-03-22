А зарыть забыли: жительница Скуратово пожаловалась на "раскопки" на остановке
- Живем в грязи, - отмечает тулячка, описывая фото остановки общественного транспорта на улице Киреевской в поселке Скуратово в Туле.
По словам жительницы, рабочие начали "раскопки" в запечатленном на кадрах месте еще осенью. Но работа так и не была завершена и встала.
Спокойно ждать автобус на остановке в плохую погоду сложно - ноги утопают в грязи из-за раскиданного повсюду грунта. Да и небезопасно. От края проезжей части до разрытия не так уж и много места.
Кроме того, остановкой данную территорию назвать сложно. Никаких опознавательных знаков, а уж тем более остановочного павильона не установлено.
Фото очевидцев
ИСТОЧНИК KP.RU