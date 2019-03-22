2019-03-22T12:33:21+03:00
Общество

А зарыть забыли: жительница Скуратово пожаловалась на "раскопки" на остановке

По словам местной жительницы, ждать автобус в таких условиях некомфортно и небезопасно
Виктория ЯКУШИНА
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Фото очевидцевФото очевидцев
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- Живем в грязи, - отмечает тулячка, описывая фото остановки общественного транспорта на улице Киреевской в поселке Скуратово в Туле.

По словам жительницы, рабочие начали "раскопки" в запечатленном на кадрах месте еще осенью. Но работа так и не была завершена и встала.

Спокойно ждать автобус на остановке в плохую погоду сложно - ноги утопают в грязи из-за раскиданного повсюду грунта. Да и небезопасно. От края проезжей части до разрытия не так уж и много места.

Кроме того, остановкой данную территорию назвать сложно. Никаких опознавательных знаков, а уж тем более остановочного павильона не установлено.

Фото очевидцев

Фото очевидцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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