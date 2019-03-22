Туляк пытался вынести из гипермаркета товары на три тысячи рублей
На выходе из магазина его остановил сотрудник охраны
Изменить размер текста:
Ранее судимый 37-летний житель Ленинского района осужден за покушение на кражу.
Днем в торговом зале гипермаркета он похитил со стеллажей товары на общую сумму около 3 тысяч рублей. Он сложил все в карманы и проследовал к выходу. На кассе мужчина оплатил лишь часть товара.
На выходе из гипермаркета его остановил сотрудник охраны. Похищенные товары изъяты у осужденного.
Суд назначил 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU