Туляк пытался вынести из гипермаркета товары на три тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-22T11:56:19+03:00

На выходе из магазина его остановил сотрудник охраны

Изменить размер текста: A A

Ранее судимый 37-летний житель Ленинского района осужден за покушение на кражу.

Днем в торговом зале гипермаркета он похитил со стеллажей товары на общую сумму около 3 тысяч рублей. Он сложил все в карманы и проследовал к выходу. На кассе мужчина оплатил лишь часть товара.

На выходе из гипермаркета его остановил сотрудник охраны. Похищенные товары изъяты у осужденного.

Суд назначил 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU