2019-03-22T11:56:19+03:00
Происшествия

Туляк пытался вынести из гипермаркета товары на три тысячи рублей

На выходе из магазина его остановил сотрудник охраны
Мария ВЛАСОВА
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Ранее судимый 37-летний житель Ленинского района осужден за покушение на кражу.

Днем в торговом зале гипермаркета он похитил со стеллажей товары на общую сумму около 3 тысяч рублей. Он сложил все в карманы и проследовал к выходу. На кассе мужчина оплатил лишь часть товара.

На выходе из гипермаркета его остановил сотрудник охраны. Похищенные товары изъяты у осужденного.

Суд назначил 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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