Житель Тульской области отправится в колонию за кражу телевизора
Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима
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Суд вынес обвинительный приговор ранее судимому 35-летнему жителю Кимовска за совершение кражи.
Осужденный в д. Мызовка Кимовского района проник в чужой дом и похитил телевизор. Ущерб оценили в 5 000 рублей. Позже он так и не был возмещен.
Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU