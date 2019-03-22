Житель Тульской области отправится в колонию за кражу телевизора

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-22T11:56:56+03:00

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Суд вынес обвинительный приговор ранее судимому 35-летнему жителю Кимовска за совершение кражи.

Осужденный в д. Мызовка Кимовского района проник в чужой дом и похитил телевизор. Ущерб оценили в 5 000 рублей. Позже он так и не был возмещен.

Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU