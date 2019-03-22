2019-03-22T11:12:29+03:00
Общество

В Туле пройдут общественные слушания в преддверии сезона охоты 2019-2020 годов

Обсуждения состоятся 30 апреля
Виктория ЯКУШИНА
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Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области с администрацией муниципального образования город Тула, во исполнение ст. 14 Федерального закона 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», уведомляет о проведении общественных обсуждений по проекту материалов оценки воздействия на окружающую природную среду и обоснования объёмов (лимитов, квот) изъятия охотничьих ресурсов на территории Тульской области на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года.

Заказчик проекта - Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области (юр. и фактический адрес: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-А, министерство природных ресурсов и экологии Тульской области).

Местоположение объекта - территория Тульской области.

В предстоящий сезон охоты 2019-2020 годов на территории Тульской области в соответствии с лимитами планируется добыча следующих видов охотничьих ресурсов: олень благородный, олень пятнистый, лось, косуля, барсук. Заинтересованной общественности доступны материалы обоснования проектов лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на сайте министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Ознакомиться с указанными материалами возможно также по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-А, департамент охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Общественные обсуждения в форме слушаний пройдут 30 апреля, начало в 17.00. Место проведения общественных слушаний – г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-А, департамент охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Почтовый и электронный адреса для направления предложений, замечаний:

- министерство природных ресурсов и экологии Тульской области (300045, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-А: адрес электронной почты: e-mail: minecolog@tularegion.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, 300045, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-А: адрес электронной почты: e-mail: minecolog@tularegion.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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