В Туле бывший почтальон присвоила 123 тысячи рублей, причитавшихся пенсионерам

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-22T11:12:10+03:00

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Суд вынес обвинительный приговор бывшему почтальону. 46-летняя женщина признана виновной в присвоении.

Тулячка, получив деньги, предназначенные для выплаты пенсии и других социальных выплат, присвоила себе 123 198 рублей. Для того чтобы скрыть этот факт, женщина, проставила в платежных поручениях подписи от имени получателей. Ущерб ФГУП «Почта России» не возмещен.

Суд назначил бывшему почтальону 150 часов обязательных работ. Гражданский иск ФГУП «Почта России» о взыскании суммы ущерба с осужденной полностью удовлетворен, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU