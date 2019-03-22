В Тульской области двое мужчин до смерти забили знакомого

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-22T11:01:39+03:00

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32-летний и 43-летний жители Богородицка Тульской области обвиняются в совершении особо тяжкого преступления.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, вечером 5 мая 2018 года, мужчина и их общий знакомый выпивали дома у последнего в 4-ом Горняцком проезде в Богородицке.

В ходе пьянки потерпевший случайно толкнул 43-летнего обвиняемого, когда проходил мимо, а последний воспользовался этим и избил его, от чего тот упал на пол.

32-летний обвиняемый, наблюдая за происходящим, решил добить потерпевшего: он ударил его ногой в голову, а также множество раз руками и ногами по туловищу, конечностям, по голове. В конце он еще и поднял 32-летнего обвиняемого и бросил его на пол, в результате чего тот сильно ударился головой.

Смерть пострадавшего от рук собутыльников мужчины наступила на месте происшествия.

Его обидчики заключены под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU