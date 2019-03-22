2019-03-22T11:03:06+03:00
Происшествия

В ДТП с фурой и внедорожником под Тулой пострадал ребенок

Оба были доставлены в больницу
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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21 марта 2019 года, в 16:00 на 1-м километре автодороги «ДОН – подъезд к г. Новомосковск» в Тульской области произошло ДТП.

37-летний мужчина на автомобиле «ДАФ» с полуприцепом столкнулся с автомобилем «Киа Соренто» под управлением мужчины 67 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Киа» - пятилетний мальчик. Оба с различными травмами были доставлены в больницу.

В момент ДТП несовершеннолетний находился в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получил незначительные ушибы и ссадины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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