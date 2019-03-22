На Московском шоссе в Туле "Пежо" столкнулся с "ВАЗом"
В результате ДТП в Туле пострадала женщина
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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21 марта 2019 года,в 10:30 на Московском шоссе в Туле произошло ДТП.
34-летняя женщина на автомобиле «Пежо-206», по предварительной информации, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2104» под управлением мужчины 52 лет.
В результате ДТП в Туле пострадал водитель автомобиля «Пежо». Она обратилась в больницу и после оказания медицинской помощи была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU