На Московском шоссе в Туле "Пежо" столкнулся с "ВАЗом"

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-22T10:53:43+03:00

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21 марта 2019 года,в 10:30 на Московском шоссе в Туле произошло ДТП.

34-летняя женщина на автомобиле «Пежо-206», по предварительной информации, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2104» под управлением мужчины 52 лет.

В результате ДТП в Туле пострадал водитель автомобиля «Пежо». Она обратилась в больницу и после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU