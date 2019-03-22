Пропавшую в Туле 10-летнюю девочку нашли загородом
21 марта, в Туле пропала 10-летняя девочка. Около 19:00 она поговорила по телефону с близкими и больше на связь выходила.
Родные ее обратились в полицию, и начались поиски. Подключились и волонтеры "Лиза Алерт".
Проверяли все чердаки, подвалы, скверы, места торговли, отрабатывали версии нахождения ее как в городе, так и за пределами.
В результате совместной работы удалось обнаружить ребенка утром 22 марта.
Девочка была у родственников за пределами Тулы. Как оказалось, она ушла из дома из-за ссоры с матерью.
- Предварительно, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Сейчас проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению всех деталей произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU