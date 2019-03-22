В доме на улице Братьев Жабровых в Туле загорелась квартира
Причина пожара в Туле устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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21 марта 2019 года в 17:46 на улице Братьев Жабровых произошел пожар в квартире.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-2, ПСЧ-11, ПСЧ-4 и автолестница для работ на верхних этажах здания.
Пламя удалось погасить за 8 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия в комнате, сгорел диван, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU