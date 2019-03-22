В доме на улице Братьев Жабровых в Туле загорелась квартира

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-22T09:24:41+03:00

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21 марта 2019 года в 17:46 на улице Братьев Жабровых произошел пожар в квартире.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-2, ПСЧ-11, ПСЧ-4 и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Пламя удалось погасить за 8 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в комнате, сгорел диван, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU