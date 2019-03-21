2019-03-21T17:59:41+03:00
Общество

Погода в Туле 22 марта: дождь со снегом и сильный ветер

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Ночью 22 марта 2019 года в Туле и Тульской области будет облачно.

Местами небольшой мокрый снег, местами гололедица.

Ветер южной четверти с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха по области 0…-5оС.

Днем также облачно.

Синоптики обещают дождь со снегом (по данным сайта Метеоинфо – за сутки 7 мм).

Ветер северо-западный 5-10 м/с. Местами порывы его будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха +2…+7оС.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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