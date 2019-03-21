Погода в Туле 22 марта: дождь со снегом и сильный ветер
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Изменить размер текста:
Ночью 22 марта 2019 года в Туле и Тульской области будет облачно.
Местами небольшой мокрый снег, местами гололедица.
Ветер южной четверти с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха по области 0…-5оС.
Днем также облачно.
Синоптики обещают дождь со снегом (по данным сайта Метеоинфо – за сутки 7 мм).
Ветер северо-западный 5-10 м/с. Местами порывы его будут достигать 12-17 м/с.
Температура воздуха +2…+7оС.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU