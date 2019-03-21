В Новомосковске восемь человек тушили горящий дом

СЕГОДНЯ 17:58 2019-03-21T17:58:02+03:00

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21 марта 2019 года, в 15:42 в службу спасения сообщили о пожаре в доме, расположенном по адресу: Тульская область, ГО Новомосковск, д. Ключевка.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-25 и ПЧ БМ.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU