В Новомосковске восемь человек тушили горящий дом
Причина пожара в Тульской области выясняется
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21 марта 2019 года, в 15:42 в службу спасения сообщили о пожаре в доме, расположенном по адресу: Тульская область, ГО Новомосковск, д. Ключевка.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-25 и ПЧ БМ.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU