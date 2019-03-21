Юных туляков приглашают принять участие в творческом конкурсе «Школа, вперед!»

СЕГОДНЯ 17:52 2019-03-21T17:55:10+03:00

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Тульский цирк приглашает учеников начальных классов принять участие в новом творческом конкурсе «Школа, вперед!».

Конкурс состоит из двух этапов. Ученикам класса предлагается подготовить рассказ о трудах и заслугах своего любимого учителя. Каждый учитель, о котором будет получен рассказ, не останется без внимания, его также ждут подарки и призы.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:

- Написать рассказ о своем любимом учителе, о том, как проходят занятия в школе, как организован классный досуг и каникулы, и почему ваш учитель самый лучший. Подкрепить это письмо фото и видеофайлами;

- Принять участие в первом туре - прислать творческую работу на почту tula@circus.ru до 9 апреля;

- Принять участие во втором туре конкурса, набрав дополнительные очки к творческой работе. Для этого необходимо в период с 14 марта по 14 апреля по специальной цене (500 руб. за 1 билет) посетить представление «Цирк Больших Зверей» и поучаствовать в «Викторине Эрудитов».

В борьбе за главный приз помогут знания о животных, принимающих участие в программе, о цирке, а также в целом культурное поведение. В стоимость билета включена экскурсия за кулисы цирка.

- Финал состоится 14 апреля в 12 на заключительном представлении «Цирка Больших Зверей», где будут подведены итоги конкурса, и жюри наградит 3 победителей.

Главным призом станет путевка на три дня для учителя, его семьи или друзей в «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк».

С положением о конкурсе подробнее можно ознакомиться на сайте цирка.

Тульский цирк

ИСТОЧНИК KP.RU