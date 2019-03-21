2019-03-21T17:47:52+03:00
Общество

В Туле наградили победителей XI Международного конкурса юных исполнителей на баяне и аккордеоне

12 туляков стали лауреатами и дипломантами
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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20 марта в Тульской областной филармонии состоялась торжественная церемония закрытия XI Международного конкурса юных исполнителей на баяне и аккордеоне им. Н.И. Белобородова.

Конкурс проходил в течение пяти дней в Туле. В этом году в нем приняли участие свыше 90 юных музыкантов в возрасте от 9 до 19 лет из 17 регионов России и Республики Беларусь.

Тульскую область представляли 26 юных музыкантов – учащиеся детских школ искусств и колледжей искусств. В состав жюри вошли ведущие российские и зарубежные музыканты, лауреаты международных конкурсов, профессора консерваторий.

По результатам конкурса, 12 туляков стали лауреатами и дипломантами. Четверо из них - учащиеся Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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