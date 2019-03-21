2019-03-21T17:44:17+03:00
Общество

Акцию «Доктор цирк» посетили порядка 400 жителей Тульской области

Каждый участник акции получил шарик добра и счастья
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алена СОЛОВЬЕВАФото: Алена СОЛОВЬЕВА
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Акцию «Доктор цирк» посетили порядка 400 жителей Тульской области. 20 марта в преддверии Международного дня человека с синдромом Дауна Тульский государственный цирк распахнул свои двери для своих специальных гостей.

Традиционная акция «Доктор цирк» проводится для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз дети и их родители смогли увидеть номера с дрессированными собачками, стать участниками реприз клоунского дуэта «Ребята с Лиговки» и покормить единственного в России дрессированного жирафа по имени Багир. Каждый участник акции получил шарик добра и счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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