2019-03-21T17:27:25+03:00
Общество

Тульские росгвардейцы выступят в московских "Лужниках"

А работники музейного Объединения привезут в столицу экспозицию, посвященную предстоящему празднованию в 2020 году 500-летию Тульского кремля
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области
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В преддверии Дня войск национальной гвардии РФ военнослужащие и сотрудники ведомства из 18 регионов ЦФО примут участие в ведомственном фестивале " Открытая Росгвардия", который состоится в спорткомплексе "Лужники" 23 марта.

Правоохранители померятся силами в различных видах спорта, конкурсах художественной самодеятельности и профессионального мастерства.

Тулу представит сборная команда Управления Росгвардии по Тульской области.

Также наш регион на фестивале будут представлять кондитерские фабрики, сотрудники тульской "оборонки" и работники музейного Объединения «Историко-краеведческого и художественного музея». Последние привезут в "Лужники" экспозицию, посвященную предстоящему празднованию в 2020 году 500-летию Тульского кремля, как начала создания Большой засечной черты.

Для гостей мероприятия будут организованы выставка вооружения и военной техники, спортивные состязания и кулинарные конкурсы.

Самым зрелищным станут показательные выступления подразделений специального назначения и кинологов.

Для всех желающих будет работать полевая кухня.

Вход на мероприятие со стороны станции метро «Спортивная» и станции МЦК «Лужники».

Торжественное открытие культурно-спортивного фестиваля в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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