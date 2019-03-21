Тульские росгвардейцы выступят в московских "Лужниках"
В преддверии Дня войск национальной гвардии РФ военнослужащие и сотрудники ведомства из 18 регионов ЦФО примут участие в ведомственном фестивале " Открытая Росгвардия", который состоится в спорткомплексе "Лужники" 23 марта.
Правоохранители померятся силами в различных видах спорта, конкурсах художественной самодеятельности и профессионального мастерства.
Тулу представит сборная команда Управления Росгвардии по Тульской области.
Также наш регион на фестивале будут представлять кондитерские фабрики, сотрудники тульской "оборонки" и работники музейного Объединения «Историко-краеведческого и художественного музея». Последние привезут в "Лужники" экспозицию, посвященную предстоящему празднованию в 2020 году 500-летию Тульского кремля, как начала создания Большой засечной черты.
Для гостей мероприятия будут организованы выставка вооружения и военной техники, спортивные состязания и кулинарные конкурсы.
Самым зрелищным станут показательные выступления подразделений специального назначения и кинологов.
Для всех желающих будет работать полевая кухня.
Вход на мероприятие со стороны станции метро «Спортивная» и станции МЦК «Лужники».
Торжественное открытие культурно-спортивного фестиваля в 10:00.
ИСТОЧНИК KP.RU