Юрий Цкипури: С туляками проводится инструктаж о мерах безопасности во время паводка

СЕГОДНЯ 17:05 2019-03-21T17:05:10+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Тульского ЦГМС, в среднем почва промерзла на 19 см, что ниже нормы. При этом количество воды в снеге в настоящее время превышает норму в 1,5-2 раза. В рамках подготовки к пропуску весенних паводковых вод в Туле проведен ряд мероприятий, определен план действий в период весеннего половодья. В частности, в плановом порядке ведется наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений, расположенных на территории города Тулы, а также гидротехнических сооружений АО «Щекинская ГРЭС» и АО «Косогорский металлургический завод». Уровень воды в водохранилище «Щекинской ГРЭС» снижен до максимально низкого уровня. Оно готово принять до 5,5 млн кубометров паводковых вод. Сформированы бригады для проведения восстановительных и аварийно-спасательных работ. В распоряжении Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы аварийно-спасательные машины, 11 лодок, катер, шесть мотопомп и другая вспомогательная техника. Приобретена новая машина с цистерной для подвоза воды.

Проводятся тренировки и комплексные учения персонала. С населением Тулы, проживающим в зоне риска, организованы беседы о правилах безопасного поведения. Подготовлены гостиницы, которые смогут принять людей в случае необходимости.

– Работа всех служб четко скоординирована, сил и средств достаточно. В полном объеме подготовлен запас продовольствия, воды, предметов первой необходимости и медикаментов. Своевременная подготовка к пропуску весенних паводковых вод позволит минимизировать ущерб, связанный с подтоплением территорий, – комментирует Глава Тулы Юрий Цкипури. – Важно, что с туляками проводится инструктаж, раздаются памятки с номерами телефонов, на которые можно звонить круглосуточно. Спасатели заранее выясняют, есть ли среди постоянно проживающих в зоне возможного подтопления несовершеннолетние, пожилые люди, инвалиды, чтобы можно было при необходимости быстро эвакуировать их, своевременно оказать помощь.

По информации МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» во время паводка подтоплению могут быть подвергнуты 12 участков с населением около 460 человек (220 жилых домов).

Частично могут быть подтоплены территории десяти промышленных объектов: АО «АК Туламашзавод», ПАО «Тульский оружейный завод», ПАО «Завод Тула», АО «Тулажелдормаш», ТТФ «Мехстроймост», МКП «Тулгорэлектротранс», ГУЗ ТО «СПИДиИЗ», трех канализационных насосных станций АО «Тулгорводоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU