В Туле обсудили перспективы развития института медиации в стране

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-21T16:41:30+03:00

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21 марта в Туле прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Перспективы развития института медиации в Российской Федерации».

В конференции приняли участие более 500 научных деятелей, представителей органов власти и правоохранительных структур, судей, адвокатов, юристов и медиаторов из Тульской, Липецкой, Мурманской, Тверской, Московской областей, Краснодарского и Пермского края, Санкт-Петербурга и других регионов.

По поручению Губернатора Алексея Дюмина в Тульской области работа по развитию института медиации проводится с 2017 года. Внедряются успешные медиативные практики и подходы в различных сферах жизни. В школах созданы и активно функционируют территориальные и школьные службы примирения, применяются новые способы урегулирования семейных конфликтов.

- Одна из ключевых задач медиации – благополучное разрешение конфликтов с участием детей и подростков, - отметила уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова. - В этом деле крайне важно объединить усилия государства и общества, использовать современные медиативно-восстановительные механизмы предупреждения конфликтов.

В качестве примера эффективной практики мирного урегулирования конфликтов была рассмотрена судебная система Липецкой области, где подобные методики начали применять с 2008 года.

В рамках конференции прошло пленарное заседание, далее участники разделились на тематические секции:

- «Опыт применения медиации в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах»;

- «Применение медиации в семейных отношениях»;

- «Медиация в сфере образования и защита прав несовершеннолетних»;

- «Досудебная медиация – как способ урегулирования споров (в сфере здравоохранения, ЖКХ, трудовых правоотношений)».

ИСТОЧНИК KP.RU