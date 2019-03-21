2019-03-21T16:26:16+03:00
Общество

В Туле продолжается Неделя культуры

Виктория ЯКУШИНА
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С 18 по 25 марта в Туле проходит Неделя культуры, посвященная Дню работника культуры. В рамках недели пройдут концерты, лекции, семинары, мастер-классы.

22 марта 2019 года в 13:00 в конференц-зале Атриума Тульского кремля пройдет лекция «Как перестать воевать с ветряными мельницами и начать зарабатывать».

Спикер - основатель и директор компании «Vityaz-group», разработчик и руководитель крупных проектов в event-индустрии Иван Осипов.

В программе:

определение целевой аудитории и характеристика культурного продукта;

нетворкинг и зачем он нужен;

упаковка культурного продукта;

инструменты продажи;

примеры кейсов успешных проектов.

Вход свободный (по спискам)

Внимание! Есть ограничение по количеству участников!

Координация и регистрация участников – Инна Георгиевна Каспарова

e-mail: KasparowaIG@cityadm.tula.ru.

Телефон: 8(4872)31-53-27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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