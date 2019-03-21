В Туле продолжается Неделя культуры
С 18 по 25 марта в Туле проходит Неделя культуры, посвященная Дню работника культуры. В рамках недели пройдут концерты, лекции, семинары, мастер-классы.
22 марта 2019 года в 13:00 в конференц-зале Атриума Тульского кремля пройдет лекция «Как перестать воевать с ветряными мельницами и начать зарабатывать».
Спикер - основатель и директор компании «Vityaz-group», разработчик и руководитель крупных проектов в event-индустрии Иван Осипов.
В программе:
определение целевой аудитории и характеристика культурного продукта;
нетворкинг и зачем он нужен;
упаковка культурного продукта;
инструменты продажи;
примеры кейсов успешных проектов.
Вход свободный (по спискам)
Внимание! Есть ограничение по количеству участников!
Координация и регистрация участников – Инна Георгиевна Каспарова
e-mail: KasparowaIG@cityadm.tula.ru.
Телефон: 8(4872)31-53-27.
ИСТОЧНИК KP.RU