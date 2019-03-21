2019-03-21T16:04:35+03:00
Происшествия

В тульскую больницу госпитализировали неизвестного: разыскиваются родственники мужчины

Виктория ЯКУШИНА
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Ориентировка "Лиза Алерт"Ориентировка "Лиза Алерт"
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17 марта 2019 года, в Ваныкинскую больницу в Туле был госпитализирован неизвестный мужчина в тяжелом состоянии. На вид ему около 45 лет.

В настоящий момент разыскиваются родственники неизвестного.

Его приметы:

рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы темно-русые.

Был одет в коричневую куртку, рубашку в красно-сине-зеленую клетку, темные джинсы и чёрные ботинки.

Если вам что-либо известно о данном человеке — просьба сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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