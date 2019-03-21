22 марта в Туле будет ограничена продажа алкоголя
Об этом сообщает Администрация города Тулы
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22 марта 2019 года, на площади Ленина в Туле, с 18:00 до 22:00 пройдут массовые мероприятия, посвященные закрытию сезона на Губернском катке.
В 19:00 пройдет хоккейный матч звезд отечественного хоккея со сборной ночной хоккейной лиги Тульской области.
С 20:30 до 22:00 все желающие смогут принять участие в массовом катании.
В связи с этим, с 15.00 до 22.00 часов будет ограничена продажа алкоголя (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) в предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от площади Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU