2019-03-21T15:19:46+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил Николая Макаровца с юбилеем

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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Сегодня, 21 марта 2019 года, 80-летний юбилей отмечает выдающийся конструктор Николай Александрович Макаровец.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин направил в адрес почетного юбиляра поздравление:

- Вы – один из тех людей, кем по праву гордится тульская земля, выдающийся оружейник, человек твердой воли и прогрессивного мышления. Под Вашим уверенным руководством «НПО «СПЛАВ» выстоял в трудные годы, создал большое количество уникального вооружения, наукоемкой гражданской продукции. Благодаря Вам предприятие и сегодня остается одним из лидеров российской оборонной промышленности.

Высоко ценю Ваш большой вклад в реализацию значимых общественных инициатив и, конечно, в воспитание нового поколения конструкторов, которыми по праву гордятся тульская земля и оборонный комплекс России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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