Сложил на кровать и чиркнул спичкой: житель Алексина убил и поджег двоих знакомых
В городе Алексине Тульской области осудили мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек.
Как сообщили в региональном следственном комитете, вечером 16 декабря 2017 года, мужчина выпивал вместе с двумя своими знакомыми - мужчиной и женщиной - в одной из комнат квартиры в доме 21 по улице Металлистов в Алексине.
В ходе застолья между знакомыми обвиняемого произошла ссора, в результате которой женщина вышла из комнаты, а мужчина остался.
Во время разговора между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого потерпевший стал оскорблять обвиняемого, после чего ударил его табуретом по голове и рукой по лицу.
В свою очередь обвиняемый вооружился ножом и несколько раз ударил мужчину лезвием в грудь и живот. В это время в комнату вернулась женщина и начала оскорблять обвиняемого. Тот кинулся на нее с тем же ножом, нанеся ей несколько ударов по различным частям тела.
Когда мужчина и женщина умерли, обвиняемый сложил тела на кровать и накрыл их покрывалом. Затем он взял спички, поджег покрывало и ушел.
За содеянное приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU