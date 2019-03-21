2019-03-21T14:51:44+03:00
Происшествия

Сложил на кровать и чиркнул спичкой: житель Алексина убил и поджег двоих знакомых

За содеянное приговором суда мужчине назначено наказание
Виктория ЯКУШИНА
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В городе Алексине Тульской области осудили мужчину, обвиняемого в убийстве двух человек.

Как сообщили в региональном следственном комитете, вечером 16 декабря 2017 года, мужчина выпивал вместе с двумя своими знакомыми - мужчиной и женщиной - в одной из комнат квартиры в доме 21 по улице Металлистов в Алексине.

В ходе застолья между знакомыми обвиняемого произошла ссора, в результате которой женщина вышла из комнаты, а мужчина остался.

Во время разговора между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого потерпевший стал оскорблять обвиняемого, после чего ударил его табуретом по голове и рукой по лицу.

В свою очередь обвиняемый вооружился ножом и несколько раз ударил мужчину лезвием в грудь и живот. В это время в комнату вернулась женщина и начала оскорблять обвиняемого. Тот кинулся на нее с тем же ножом, нанеся ей несколько ударов по различным частям тела.

Когда мужчина и женщина умерли, обвиняемый сложил тела на кровать и накрыл их покрывалом. Затем он взял спички, поджег покрывало и ушел.

За содеянное приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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