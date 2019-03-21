В Туле осудили почтальонку, похитившую деньги пенсионеров

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-21T13:03:28+03:00

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Тульский мировой суд вынес обвинительный приговор 46-летней бывшей почтальонке отделения почтовой связи №41 ФГУП «Почта России». Суд признал ее виновной в присвоении.

Как сообщили в региональной прокуратуре, женщина, в период с 1 по 21 августа 2018 года, получила деньги, предназначенные для выплаты гражданам пенсии и других социальных выплат, и, проставив в платежных поручениях подписи от имени данных граждан, присвоила себе из них 123 198 рублей 51 копейку.

Суд назначил жительнице Тулы наказание в виде 150 часов обязательных работ. Гражданский иск ФГУП «Почта России» о взыскании суммы ущерба с осужденной полностью удовлетворен.

ИСТОЧНИК KP.RU