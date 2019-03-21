Тулу убирают 55 машин и 137 человек
Фото: Администрация Тулы
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В Туле продолжаются работы по мойке дорог, тротуаров, колесоотбойного бруса, сбору смета, мусора.
11 бригад убирают смет на Демидовской плотине, ул. Курковой, Тимирязева, Фр. Энгельса, М. Горького, Серебровской, Халтурина, Глинки и др.
Мойку тротуаров производят на Красноармейском проспекте, ул. Советской, Токарева, Кирова и др.
Всего сегодня, 21 марта 2019 года, Тулу убирают 55 единиц техники и 137 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU