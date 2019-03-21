СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-21T12:44:47+03:00

Представления будут проходить в Тульском кремле и Тульской набережной все лето каждую субботу

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В Год театра в Туле пройдет театральный фестиваль «Кремлевские сезоны». Проект стартует 31 мая. Представления будут проходить в Тульском кремле и Тульской набережной все лето каждую субботу.

Ключевым мероприятием Года театра станет Международный театральный фестиваль «Толстой Weekend» на территории музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Уже проведено первое заседание рабочей группы.

По поручению губернатора в этом году фестиваль пройдет в начале июля - для более комфортного просмотра спектаклей на открытых площадках Ясной Поляны. Впервые в нем примут участие артисты школы Никиты Михалкова, молодежный театр «Глобус» из Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU