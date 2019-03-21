В Тульской области "Калина" протаранила "ВАЗ" и "Кашкай"
20 марта 2019 года, в 18:45 на 52-ом километре автодороги «Тула - Новомосковск» Узловского района Тульской области произошло ДТП.
44-летний мужчина на автомобиле «Lada Калина», по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21150», под управлением мужчины 32 лет, и автомобилем «Nissan Qashqai», под управлением женщины 46 лет.
В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Lada», который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, а также водитель автомобиля «Nissan», которая получила различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU