В Тульской области "Калина" протаранила "ВАЗ" и "Кашкай"

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-21T12:41:55+03:00

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20 марта 2019 года, в 18:45 на 52-ом километре автодороги «Тула - Новомосковск» Узловского района Тульской области произошло ДТП.

44-летний мужчина на автомобиле «Lada Калина», по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21150», под управлением мужчины 32 лет, и автомобилем «Nissan Qashqai», под управлением женщины 46 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Lada», который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, а также водитель автомобиля «Nissan», которая получила различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU