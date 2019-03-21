2019-03-21T12:39:14+03:00
Происшествия

Через 13 лет после совершения убийства жителя Тульской области заключили под стражу

Мужчина был объявлен в федеральный розыск
Мария ВЛАСОВА
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В производстве Суворовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тульской области находится уголовное дело, возбужденное по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, ночью 1 июня 2005 года обвиняемый выпивал с двумя знакомыми в одном из домов по ул. Калинина в Суворове. Вскоре обвиняемый и его знакомый поссорились. Двое мужчин накинулись на третьего. Они нанесли ему 15 ударов по телу и голове. Затем скрылись с места преступления.

Смерть потерпевшего от полученных повреждений наступила ночью 2 июня 2005 года в больнице.

После совершения преступления обвиняемый выехал за пределы Тульской области. Его объявили в федеральный розыск.

Знакомый обвиняемого получил 10 лет 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время мужчина отбыл назначенное ему наказание.

Следователи-криминалисты следственного управления и оперативники уголовного розыска УМВД России по Тульской области установили местонахождение обвиняемого. После этого он был доставлен в следственный отдел для производства с ним следственных действий.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления. Он заключен под стражу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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