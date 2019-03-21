Под Тулой "Хендай" слетел в кювет и перевернулся
В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля
Фото: УГИБДД России по Тульской области
Изменить размер текста:
20 марта 2019 года, в 05:40 на 10-ом километре автодороги «Железня – Алексин» Заокского района Тульской области произошло ДТП.
29-летний молодой человек, без водительских прав, на автомобиле «Hyundai I 30», по предварительной информации, не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Hyundai». Он с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU