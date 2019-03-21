Под Тулой "Хендай" слетел в кювет и перевернулся

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-21T12:37:33+03:00

В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля

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20 марта 2019 года, в 05:40 на 10-ом километре автодороги «Железня – Алексин» Заокского района Тульской области произошло ДТП.

29-летний молодой человек, без водительских прав, на автомобиле «Hyundai I 30», по предварительной информации, не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Hyundai». Он с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU